Lo sorprenden en plena calle: Agarran a golpes a sujeto mientras caminaba en Nogales, Sonora

Nogales, Sonora.- Durante la tarde del sábado 6 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte sobre persona lesionada derivado de una agresión física en calles del municipio de Nogales, Sonora, luego de que un hombre fuera atacado por dos sujetos desconocidos. El masculino afectado, identificado como Ulises, de 43 años de edad, requirió de su traslado a uno de los nosocomios de la ciudad fronteriza.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, alrededor de las 18:17 horas, los uniformados fueron alertados a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) para que acudan al Hospital IMSS Bienestar, en donde se encontraba internado el individuo lesionado. Una vez en el lugar, los oficiales se entrevistaron con la víctima, quien ofreció su versión de los hechos.

En su declaración, el hombre señaló que caminaba por la calle Adolfo López Mateos, a la altura de una sucursal bancaria, cuando sus agresores se le acercaron y comenzaron a propinarle una golpiza sin motivo aparente. Fue en ese momento que Ulises intentó defenderse del ataque, lo cual derivó en que los victimarios emprendieran la huida del sitio. Por el momento se desconoce cualquier dato sobre los posibles responsables del hecho.

Elementos de la Policía Municipal de Nogales atendieron el reporte para realizar las primeras investigaciones de la agresión.

Asimismo, el reporte indica que, a pesar de presentar lesiones visibles, el perjudicado manifestó que no deseaba ser certificado por el médico de guardia, por lo que se desconoce la gravedad de las heridas que sufrió. Finalmente, el caso fue turnado al Centro de Atención Temprana con detenido, instancia que será la responsable de comenzar con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los agresores.

En otro suceso similar ocurrido la tarde del pasado jueves 6 de diciembre, una adolescente de 17 años fue víctima de una agresión física en una parada de autobuses que se encuentra sobre la prolongación Álvaro Obregón, frente al plantel Conalep Nogales. Policías municipales arribaron al lugar y localizaron a la menor inconsciente, por lo que se requirió su traslado a un hospital cercano de la ciudad fronteriza.

