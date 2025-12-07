Localizan cuerpo en avanzado estado de putrefacción a espaldas del aeropuerto de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante las labores de rastreo realizadas la mañana de este domingo 7 de diciembre, integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportaron la localización de restos humanos en una zona de monte situada al poniente de Hermosillo. El hallazgo fue confirmado por Cecilia Flores, líder de la agrupación, quien detalló que el cuerpo se encontraba en un predio a la altura del kilómetro 17.5 de la carretera 100, a espaldas del Aeropuerto Internacional de Hermosillo.

De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, los restos corresponden a una persona de complexión robusta y se encontraban en avanzado estado de descomposición. El cuerpo fue hallado expuesto sobre el terreno, aunque parcialmente cubierto con ramas. Asimismo, se observó hinchazón en el cadáver, lo que sugiere, según las primeras estimaciones visuales de las buscadoras, que la persona llevaba varios días fallecida en dicho lugar antes de ser localizada.

Con el objetivo de facilitar la posible identificación por parte de familiares que tengan personas desaparecidas, el colectivo compartió la descripción de la vestimenta y características que portaba la víctima al momento del hallazgo. Vestía una camisa manga larga de color verde con letras rojas, pantalón negro, chamarra negra y calcetines negros. Un detalle particular señalado en el reporte es que el cuerpo tenía una sudadera de color azul marino amarrada a uno de sus pies.

Cecilia Flores destacó un dato relevante sobre el sitio del hallazgo, pues señaló que este punto se ha convertido ya en una zona recurrente para las búsquedas del colectivo. La activista recordó que, desde enero del presente año a la fecha, el grupo de mujeres ha logrado recuperar alrededor de 30 cuerpos en este mismo sector aledaño a la carretera 100, lo que lo mantiene como un área prioritaria en sus jornadas de búsqueda.

El cuerpo fue encontrado a la intemperie en predio baldío

En el lugar estuvieron presentes elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes brindaron acompañamiento perimetral a las integrantes del colectivo. Posteriormente, la escena fue procesada por peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal del Servicio Médico Forense (Semefo), encargados del levantamiento del cuerpo y de los procedimientos legales correspondientes para la identificación de la víctima.

Finalmente, Madres Buscadoras de Sonora reiteró el llamado a la ciudadanía sobre la importancia de los reportes anónimos. Enfatizaron que esta herramienta es fundamental para dar con el paradero de personas desaparecidas y afirmaron que continuarán con sus labores de campo, asumiendo los riesgos que esto conlleva, con el único fin de regresar la paz a las familias afectadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui