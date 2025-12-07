Manda corona fúnebre a su pareja para amenazarla de muerte: Francisco 'N' es vinculado por violencia familiar en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Por presuntamente mandar una corona fúnebre a su pareja para amenazarla de muerte, así como ejercer constante violencia física, psicológica y control, Francisco 'N' fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, esto luego de celebrarse audiencia inicial derivada de una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en Guaymas.

De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), las investigaciones, con perspectiva de género, establecen que, entre septiembre y octubre de 2025, Francisco 'N' ejerció actos de agresión física, psicológica y de control en contra de su pareja, de la cual no se dio a conocer el nombre, dentro del domicilio que compartían en la colonia Las Plazas, en Guaymas.

Manda corona fúnebre a su pareja para amenazarla de muerte

Además, los hechos también incluyen episodios de intimidación, amenazas, vigilancia, restricciones a su autonomía y acciones que vulneraron su integridad emocional y personal. La FGJES documentó que fue obstaculizada en su rutina laboral y en su comunicación personal, algo que era recurrente para limitar la independencia de la víctima. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora también documentó diversas agresiones físicas, las cuales quedaron establecidas en la carpeta de investigación.

Le habría mandado una corona fúnebre

La FGJES informó que el pasado 25 de noviembre de 2025 la víctima recibió, de parte de una mujer no identificada, una corona fúnebre; la entrega se hizo en el lugar de trabajo de la víctima, en la colonia Country Club de San Carlos. El arreglo venía acompañado de una cinta y una tarjeta con mensajes que hacían alusión directa a la muerte de la mujer afectada, por lo que una línea de investigación es que Francisco 'N' podría ser el culpable de haberla mandado.

Para las autoridades, el conjunto de agresiones, su progresión y la naturaleza del mensaje fúnebre fueron determinantes para sustentar la solicitud de prisión preventiva, medida con la que se busca proteger a la víctima y evitar nuevos episodios de violencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui