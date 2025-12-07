Narcomenudeo en Hermosillo: Arrestan a tres sujetos en posesión de crystal y marihuana

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo concretaron la detención de tres personas del sexo masculino en hechos distintos relacionados con el narcomenudeo. Los arrestos fueron el resulto de recorridos de prevención y vigilancia en diversos sectores de la ciudad, donde se logró el aseguramiento de varias dosis de sustancias con características físicas similares a sustancias ilegales.

La jornada de operaciones inició durante la mañana de este sábado 6 de diciembre. La primera acción se registró a las 08:30 horas en la colonia Villa Fontana. En dicha ubicación, agentes municipales interceptaron a un individuo identificado como René Lamberto 'N', de 49 años de edad, quien es conocido bajo el alias de 'El Ranas'. Tras realizar una inspección corporal se le aseguraron varios envoltorios sospechosos.

Se trata de aproximadamente 5.86 gramos de un polvo blanco y granulado, cuyas características coinciden con la metanfetamina, sustancia comúnmente denominada como crystal. Apenas un minuto después, a las 8:31 horas, oficiales que patrullaban la colonia Tierra Nueva, específicamente en la intersección de las calles Paseo Tierra Nueva y Estepas, procedieron a abordar a Carlos Miguel 'N', de 41 años.

Durante la revisión, los uniformados localizaron entre sus pertenencias un envase de plástico que contenía en su interior 10 envoltorios con hierba verde y seca, presuntamente marihuana. Finalmente, las acciones preventivas continuaron durante la tarde. Alrededor de las 18:30 horas, en la colonia Solidaridad, fue detenido Carlos Valentín 'N', de 42 años. Los agentes acudieron al cruce de las calles Solidaridad y Escalante.

Esto tras detectar al sujeto alterando el orden público, por lo cual, al proceder con la revisión de rutina, se le encontraron seis envoltorios conteniendo una sustancia granulada al tacto, al parecer metanfetamina. Los tres implicados, junto con la materia asegurada, fueron informados de sus derechos constitucionales y posteriormente puestos a disposición de la autoridad investigadora correspondiente.

Será el Ministerio Público quien determine su situación legal y dé seguimiento a las carpetas de investigación por la probable comisión de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Fuente: Tribuna del Yaqui