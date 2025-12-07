Niega Fiscalía de Sonora limitar investigación del caso Waldo's; comparecen altos directivos

Hermosillo, Sonora.- Este domingo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió un comunicado con el objetivo de precisar el estatus y el alcance de las indagatorias relacionadas con el siniestro ocurrido en una sucursal de la cadena comercial Waldo's. Esta actualización surge como respuesta a diversas versiones periodísticas, específicamente una publicación de la revista Proceso, que sugería que las pesquisas se habían concentrado exclusivamente en el personal operativo o de menor jerarquía dentro de la estructura corporativa.

Ante esto, la institución aclaró que dicha premisa es incorrecta. Según la información proporcionada por la Fiscalía estatal, la estrategia legal desplegada desde el inicio del caso ha sido integral y exhaustiva. El organismo investigador sostiene que las diligencias no se han limitado a los empleados de la tienda, sino que han abarcado una revisión completa que incluye declaraciones de gerentes, personal administrativo, prestadores de servicios externos y contratistas vinculados a la empresa propietaria del inmueble afectado.

Como parte fundamental de este proceso, la FGJE confirmó que durante la presente semana se ha procedido a citar a comparecer ante el Ministerio Público de Hermosillo a los integrantes del órgano directivo superior de la compañía. Este paso deja en claro que la investigación busca determinar responsabilidades en todos los niveles de la organización, descartando la noción de que se esté protegiendo a los altos mandos corporativos.

Por otro lado, la institución hizo hincapié en las restricciones legales que impiden la divulgación de datos específicos en esta etapa procesal. De acuerdo con el marco jurídico vigente, no es posible hacer pública la identidad, los cargos exactos ni las fechas específicas de las comparecencias de los citados. Esta reserva obedece a la necesidad de garantizar la secrecía de la carpeta de investigación, proteger el debido proceso y, fundamentalmente, respetar el principio de presunción de inocencia que asiste a todos los involucrados.

La Fiscalía de Sonora advirtió que revelar información sensible de manera prematura o irresponsable podría vulnerar la validez de las pruebas y comprometer el resultado final del caso ante los tribunales. En este sentido, la autoridad reiteró su compromiso de mantener una transparencia responsable, informando a la sociedad sobre los avances permitidos por la ley, con la prioridad de asegurar que cualquier determinación judicial futura esté debidamente fundada, sea sólida y sostenible jurídicamente.

