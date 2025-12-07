No hace alto y provoca accidente al norte de Hermosillo; motociclista resultó con heridas graves

Ciudad Obregón, Sonora.- Un percance vehicular entre un automóvil y una motocicleta se registró durante la tarde de este domingo 7 de diciembre en el sector norte de Hermosillo, resultando en lesiones graves para el conductor de la unidad ligera. El suceso movilizó a los cuerpos de emergencia y a las autoridades de tránsito municipal al cruce de la avenida Yécora y la calle Simón Bley para atender la situación y gestionar el flujo vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo tipo sedán de la marca Hyundai se desplazaba en dirección de oriente a poniente. Al arribar al cruce con la calle Simón Bley, el automovilista omitió realizar el alto obligatorio marcado por la señalización de tránsito. Esta acción provocó que cortara la circulación de manera intempestiva a una motocicleta de la marca Bento que transitaba de sur a norte, con preferencia por la vía.

A consecuencia de esto, el conductor de la motocicleta no pudo evitar el impacto chocó directamente contra la puerta del lado del piloto del automóvil. La fuerza del impacto provocó que el motociclista saliera proyectado varios metros por el aire antes de impactar contra el pavimento. A pesar de que el afectado portaba el casco de seguridad, la inercia del golpe ocasionó que este elemento de protección saliera volando, dejándolo expuesto al caer.

Testigos presenciales realizaron el llamado al número de emergencias 911 cerca de las 16:00 horas. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios al afectado. Tras una valoración, se determinó que el hombre presentaba lesiones en la región craneal, así como una fractura en una de sus piernas, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica.

La motocicleta en la que viajaba el hombre que resultó herido

Hasta el momento, la identidad del lesionado se desconoce, aunque se informó que se trata de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, trabajador de un supermercado ubicado en las inmediaciones del lugar del accidente. Elementos del Departamento de Tránsito de la Policía Municipal de Hermosillo acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido, elaborar el Informe para el deslinde de responsabilidades legales correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui