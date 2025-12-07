No sobrevivió a sus lesiones: Joven fallece tras ataque a balazos a una barbería en Nuevo León

Escobedo, Nuevo León.- El sábado 6 de diciembre de 2025 se reportó la muerte de Brandon 'N.', un joven de 23 años de edad que fue víctima de un ataque armado en un domicilio, el cual presuntamente operaba como una barbería, en un violento hecho registrado en el municipio de Escobedo, Nuevo León. La agresión ocurrió la noche del pasado viernes, cuando sujetos armados irrumpieron en la vivienda y comenzaron a disparar contra cuatro personas que se encontraban ahí.

Entre los heridos estaba el mencionado masculino de 23 años, quien requirió de un traslado de emergencia al Hospital Universitario. Después de su ingreso al citado nosocomio, el personal médico reportó que el individuo presentaba graves heridas de arma de fuego en el abdomen. Finalmente, alrededor de las 04:00 horas del sábado, el individuo no logró superar las lesiones y perdió la vida mientras recibía atención médica especializada.

En el lugar de los hechos se reportaron tres hombres ejecutados y tres más lesionados de forma preliminar, por lo que el deceso de Brandon 'N.' se suma a las repercusiones de la agresión, misma que a la postre terminó en un enfrentamiento armado entre los atacantes y elementos policíacos. Entre uno de los lesionados, medios locales señalan que existe un agente que aún se encuentra en un hospital, aunque las lesiones no representan riesgos a su salud.

Cabe destacar que en el lugar, uniformados lograron abatir a uno de los presuntos agresores que portaba un arma larga, sin embargo, el segundo logró huir, a pesar de la intensa movilización policíaca por cielo y tierra, continúa prófugo", detalló el medio de comunicación Telediario Monterrey.

Hay que recordar que el ataque armado ocurrió en el cruce de las calles San Antonio y San Jacinto, pertenecientes a la colonia San Miguel, hasta donde llegaron los agresores y abrieron fuego en contra de los ahí presentes. Los responsables lograron escapar del sitio, por lo que elementos de la Proxpol, adscritos al equipo Top de Escobedo, desplegaron un operativo y consiguieron localizar una de las unidades con dos sospechosos que portaban armas largas.

