Pareja de esposos muere durante ataque a balazos y con explosivos a un domicilio de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Un ataque a balazos y con explosivos se registró en una vivienda de la sindicatura de Villa Unión, perteneciente al municipio de Mazatlán, Sinaloa, en donde una pareja de esposos perdió la vida, según los reportes preliminares de medios locales. El violento hecho tuvo lugar en la colonia Sixto Osuna, cuando sujetos armados comenzaron a rafaguear con armas de fuego la fachada de dicho domicilio y posteriormente arrojaron artefactos explosivos improvisados.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, el ataque se reportó a las 02:00 horas aproximadamente, cuando vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre disparos en la calle Manuel Arroyo. Las detonaciones se prolongaron hasta las 07:00 horas, generando pánico entre los habitantes del sector. Tras la agresión, los civiles presuntamente incendiaron la propiedad en la que se encontraba un hombre y una mujer, quienes no lograron salir con vida.

De acuerdo con versiones preliminares, la vivienda estaría vinculada a una persona dedicada a la contratación y al pago de jornaleros agrícolas, aunque esta línea no ha sido confirmada por la autoridad. La identidad de los fallecidos tampoco ha sido oficializada, pero fuentes en el sitio indicaron que se trataba de un matrimonio residente de la zona", detalló el medio anteriormente citado.

Con respecto a las identidades de las víctimas mortales, el reporte oficial señala que se trata de Vicente 'N.' y Daniela 'N.', un matrimonio que residía en el inmueble siniestrado. Familiares de los fallecidos declararon que se desempeñaban a de llevar a personas a trabajar al campo durante las temporadas de chile y mango, así como durante la preparación de las cosechas. Tras recibir el reporte, las autoridades se movilizaron al sitio.

Elementos de la Policía Municipal de Mazatlán, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN) se presentaron en el lugar, confirmando el ataque y la presencia de los cuerpos sin vida en el interior de la casa. El perímetro quedó asegurado, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes. Finalmente, los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna del Yaqui