Procesan a Raúl Navarro, exsecretario de Hacienda de Sonora, por peculado y asociación delictuosa

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un Juez de Control resolvió la vinculación a proceso de Raúl 'N', exservidor público de la Secretaría de Hacienda del Estado durante el sexenio pasado, por su probable participación en los delitos de peculado y asociación delictuosa. De acuerdo con la investigación, los hechos están relacionados con la celebración de diversos contratos de prestación de servicios profesionales.

Según la dependencia estatal, los datos expuestos fueron suficientes para determinar la responsabilidad del funcionario, por lo que de inmediato se ordenó su vinculación a proceso conforme a derecho. Los delitos que se investigan ocurrieron durante la administración de Claudia Pavlovich y corresponden a contratos de prestación de servicios profesionales firmados entre 2017 y 2020 para asesorías en procedimientos administrativos.

Hasta el momento de elaborar esta nota, las investigaciones continúan y únicamente se confirmó que se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria: "La Fiscalía estatal continuará integrando los elementos necesarios y dará a conocer información adicional conforme lo permitan los tiempos procesales", señala un fragmento del comunicado.

¿Quién es Raúl 'N'?

Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Hacienda de Sonora, nació el 7 de septiembre de 1949, por lo que actualmente tiene 76 años. Aunque está casado, la identidad de su esposa y de sus hijos no es pública. De igual forma, es necesario añadir que tampoco se conocen detalles precisos sobre sus grados académicos en portales oficiales, aunque está confirmado que concluyó estudios universitarios.

Incluso en su momento, Proceso reveló que tanto el exsecretario de Hacienda como Ernesto Castro Bustamante —quien fue director general de Administración de Hacienda— estaban siendo investigados. Mientras Castro Bustamante fue puesto en prisión preventiva en Hermosillo, Raúl huyó a Estados Unidos el pasado 12 de noviembre de 2024 por la garita de Nogales–Arizona.

