¿Qué cárteles se disputan el dominio de Coahuayana, un municipio estratégico de Michoacán?

Coahuayana, Michoacán.- El nombre de Coahuayana, uno de los 113 municipios de Michoacán, resonó a nivel nacional e internacional debido a la explosión de un carro bomba afuera de las instalaciones de la Policía Comunitaria, ataque que dejó cinco muertos como saldo preliminar. El violento hecho está siendo investigado por el delito de terrorismo, así lo indicó la Fiscalía General de la República (FGR) a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con información de fuentes especializadas, Coahuayana se caracteriza principalmente por la pesca, así como por la producción de plátano y papaya. En los últimos años se mantiene una violenta disputa por el control de la región debido a que se encuentra en la frontera entre los estados de Colima y Michoacán, en donde grupos criminales intentan conseguir el dominio para mantener el poder en la zona costera de la entidad michoacana.

Durante una entrevista exclusiva con Infobae México, David Saucedo, experto en seguridad pública y crimen organizado, mencionó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', y las células delictivas que conforman Cárteles Unidos son los grupos criminales se disputan el territorio. Coahuayana cuenta con paso por la Carretera Federal 200, una vía clave porque conecta todos los municipios de la zona costera de Michoacán.

Detona CJNG coche bomba frente a instalaciones de Policía Comunitaria en Coahuayana, Michoacán, autoridades reportan al menos dos muertos y 10 heridos.

Estallido alcanzó víctimas, inmuebles y vehículos.

Pero dicen que no hay narcoterrorismo y se oponen al apoyo de EU.

uD83CuDFA5TVAzteca pic.twitter.com/uL7DBkkgwV — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) December 6, 2025

El poder controlar esta vía es vital para el cártel de las cuatro letras, ya que esto le permitiría expandir sus operaciones en el estado. Según Saucedo, el sitio es un punto trascendental para permitir el ingreso a regiones de Michoacán, es por ello que para el CJNG es vital obtener su control en la región y así formalizar su total dominio de Michoacán. Sin embargo, el experto indicó que Cárteles Unidos mantiene una "muralla" para evitar que el cártel jalisciense pueda tomar poder.

Coahuayana es la puerta de entrada a la zona costera y a la Sierra Madre del Sur del estado de Michoacán. Uno de los factores que han evitado que Michoacán caiga en poder de las tropas de 'El Mencho', es justamente que el abastecimiento de armas, municiones, pertrechos y la llegada de tropas de refuerzo se ve obstaculizada por el 'embudo' y contención que los Cárteles Unidos realizan en Coahuayana. El municipio se ha convertido en una muralla que frena el avance de las tropas del CJNG en la zona", explicó el especialista.

También, David Saucedo comentó que Cárteles Unidos estaría influyendo en los procesos electorales del municipio, lo que les ha brindado que las autoridades locales operen a su favor y en contra del ingreso del CJNG. Saucedo indicó que los grupos de autodefensas que tiene presencia en el municipio podrían tener nexos con el crimen organizado, incluso señaló que Héctor Zepeda Navarrete, conocido como 'El Comandante Teto', líder de las autodefensas de Coahuayana, es el cabecilla de Cárteles Unidos en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui