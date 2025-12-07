Reporte de balacera al poniente de Ciudad Obregón genera una intensa movilización policíaca

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este domingo 7 de diciembre de 2025 se desplegó una intensa movilización policíaca en el sector poniente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, por la alerta sobre detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento Casa Blanca, situación que generó preocupación entre los vecinos de la zona. Las autoridades locales no reportaron víctimas y descartaron indicios de la presunta balacera.

De acuerdo con información preliminar, alrededor de las 15:00 horas, el sistema de emergencias del 9-1-1 recibió un llamado ciudadano acerca de supuestos disparos en las calles de las Arboledas y de las Cumbres, ubicadas en la mencionada demarcación, por lo que se realizó un despliegue de seguridad en el sector. Unidades de la Policía Municipal de Cajeme se trasladaron al sitio para cumplir con las respectivas indagatorias.

A su llegada, los agentes no encontraron víctimas mortales ni personas lesionadas, además tampoco se localizaron indicios balísticos. Esto provocó que los oficiales extendieran el operativo a otras calles de la colonia; sin embargo, no se halló ningún registro con respecto a posibles detonaciones de arma de fuego en el lugar. Cabe mencionar que en el citado asentamiento humano se han reportado al menos cinco homicidios en lo que va del presente año.

Autoridades locales atendieron el reporte sobre supuestos disparos en el fraccionamiento Casa Blanca.

Un ejecutado en la Beltrones

En un violento hecho registrado los últimos minutos del pasado viernes 5 de diciembre, dos hombres identificados como Claudio Eduardo L. M., de 53 años de edad, y Samuel F. T., de 39 años, fueron atacados a balazos en la colonia Beltrones, ubicada al nororiente de Ciudad Obregón. El ataque armado tuvo lugar sobre la calle Camelia Blanca, por lo que se alertó a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en el sector.

Según versiones extraoficiales, los agresores, quienes presuntamente se desplazaban a bordo de una motocicleta, se emparejaron junto a las víctimas, las cuales circulaban a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado. Fue en ese momento que los tripulantes de la unidad ligera comenzaron a disparar contra los ocupantes del vehículo automotriz, quienes aceleraron hasta que se pusieron a salvo para la posterior llegada de las autoridades.

#Seguridad | Código Rojo en Ciudad Obregón: Motosicarios atacan a balazos a dos hombres en la colonia Beltrones uD83DuDEA8https://t.co/2UUZYycvW6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui