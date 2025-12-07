Se llevaron hasta la soldadora: Arrestan a implicado en saqueo de casa habitación en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Un hombre identificado como Jesús Armando 'N', fue detenido y posteriormente vinculado a proceso, ya que figura como el presunto responsable de un robo ejecutado con violencia en un domicilio particular de la ciudad de Guaymas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló este domingo que los hechos ocurrieron la noche del pasado 3 de septiembre en la colonia Lomas de Colosio.

Las indagatorias establecen que el imputado no actuó en solitario, sino que, en compañía de otras personas, aprovechó la oscuridad nocturna para vulnerar la seguridad de la vivienda. Para lograr el acceso, los implicados dañaron los mecanismos de seguridad y forzaron tanto puertas como ventanas, configurando así el delito de robo con violencia en las cosas, agravado por haber sido cometido en pandilla, de noche y en casa habitación.

El reporte detalla que, una vez en el interior del inmueble propiedad de la víctima, de nombre Rafael 'N', los intrusos sustrajeron diversos bienes de valor alto. Entre los objetos robados destaca un vehículo tipo cuatrimoto marca Yamaha Grizzly, modelo 2008, color rojo. Asimismo, se apoderaron de aparatos electrónicos y herramientas de trabajo, incluyendo una bocina JBL Charge 6, un televisor LG de 40 pulgadas, una máquina de soldar, un detector de metales, diversas herramientas eléctricas y artículos inflables.

Durante la audiencia correspondiente, el juez de control valoró las evidencias presentadas por el Ministerio Público como suficientes para acreditar la probable participación de Jesús Armando 'N' en el ilícito. En consecuencia, la autoridad judicial determinó dictarle la vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar, garantizando así la comparecencia del imputado durante el desarrollo del juicio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continuará con la integración de datos de prueba para fortalecer el proceso penal, reiterando su compromiso de combatir los delitos patrimoniales y llevar ante la justicia a quienes afectan la tranquilidad de las familias sonorenses", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora