Tragedia en Hermosillo: Hombre muere tras caer al vertedor de la presa Abelardo L. Rodríguez

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este domingo 7 de diciembre de 2025, un hombre fue localizado sin vida en el fondo del vertedor de la presa Abelardo L. Rodríguez, situada en el sector norte de Hermosillo, Sonora. Aparentemente, el sujeto perdió la vida tras sufrir una caída desde lo más alto de la infraestructura hidráulica, lo que movilizó a los cuerpos de rescate y a las corporaciones policíacas de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, alrededor de las 16:50 horas de hoy, los servicios de emergencias desplegaron un fuerte operativo en el participó personal de Cruz Roja Mexicana y elementos de Bomberos de Hermosillo. Durante las labores, un paramédico y un bombero descendieron a una distancia cercana a los 40 metros, valoraron a la persona y le aplicaron descargas con la ayuda de un desfibrilador.

A pesar de los esfuerzos por parte de los rescatistas, el individuo no reaccionó y se confirmó que ya no presentaba signos vitales, por lo que el perímetro fue asegurado. Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano estuvieron apoyando en las labores para retirar el cuerpo del masculino, cuya identidad y datos generales por el momento se desconocen.

A pesar de que no ha sido identificado, las autoridades indicaron que el hoy occiso vestía pantalón de mezclilla azul, tenis negros con rayas blancas, camisa polo sin cuello color marrón, cabello negro y tez clara. Por su parte, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron las diligencias correspondientes, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se hará cargo de esclarecer el fatal hecho.

Luego de que concluyeron las pesquisas de ley, el cuerpo fue retirado y trasladado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará a la espera de ser identificado oficialmente. El cadáver será resguardado por la autoridad competente hasta que sea reconocido legalmente por sus familiares. Se espera que exista nueva información al respecto en los próximos días.

Los primeros reportes señalan que el hoy occiso sufrió una caída que a la postre derivó en su muerte.

Fuente: Tribuna del Yaqui