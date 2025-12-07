Tras horas de angustia, encuentran con vida a joven con autismo desaparecido en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este domingo 7 de diciembre, las autoridades de Sonora confirmaron la localización con vida y en buen estado de salud de José Miguel Arvizu, un joven de 19 años de edad diagnosticado dentro del espectro autista, quien había desaparecido durante la mañana de este mismo día. El hallazgo fue posible gracias al apoyo de la ciudadanía, las fuerzas de seguridad pública y los organismos de protección civil.

Los hechos iniciaron en la colonia Misión del Sol, al norte de Hermosillo donde se registró el hecho en el que el joven se fue caminado solo por la vía pública y se extravió. Ante la situación, y dada la condición de vulnerabilidad de José Miguel, sus familiares optaron por utilizar las redes sociales para difundir su fotografía y datos generales, buscando dar su paradero ante el temor de que pudiera sufrir un accidente.

Tras horas de búsqueda, finalmente fue encontrado cerca de las 16:40 horas. Según el informe de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el joven fue ubicado en la colonia Hacienda de la Flor, un sector distante del punto de extravío. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, José Miguel llegó caminando y se sentó en una banqueta. Fue la ayuda de los vecinos de la zona lo que permitió el cierre del caso.

Al percatarse de la presencia del joven y notar su condición, los residentes actuaron con responsabilidad cívica contactando de inmediato a la línea de emergencias 911, además de lograr comunicación directa con la madre del joven para informar sobre su ubicación exacta. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, representantes del Movimiento de Personas con Discapacidad y agentes de la AMIC.

Joven reportado como desaparecido es localizado sano y a salvo en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 7 de diciembre de 2025.- La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) informa que se localizó sano y a salvo a José Miguel, joven de 19 años con espectro autista, tras… pic.twitter.com/VyDzu2T3Ee — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 8, 2025

Hay que destacar que, aunque no existía una denuncia formal interpuesta ante el Ministerio Público en ese momento, la AMIC actuó de oficio basándose en los reportes de redes sociales, desplegando acciones de búsqueda y verificación para garantizar la integridad del extraviado. Tras la revisión de rutina, se certificó que José Miguel no presentaba lesiones, signos de violencia ni problemas de salud física, encontrándose íntegro.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora