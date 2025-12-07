Vehículo arde por completo en la colonia Libertad; llamas devoran la unidad en minutos en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la noche del sábado 6 de diciembre de 2025 ocurrió un impresionante siniestro en el cruce de la calle Río Moctezuma y el bulevar Las Torres, en la colonia Libertad, ubicada en Ciudad Obregón. De acuerdo con información extraoficial, el incidente involucró a un vehículo de modelo reciente que comenzó a incendiarse, y todavía es un misterio qué exactamente lo provocó.

De hecho, las autoridades recibieron el reporte por parte de los vecinos de la zona que notaron el humo y las llamas. Después de un rato de haber llamado a la línea de emergencia, arribaron al sitio elementos del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón, quienes intentaron rescatar la unidad sin éxito, pues debido a la intensidad del fuego no lo consiguieron y el automóvil terminó como pérdida total.

Por supuesto, en la escena también se presentaron agentes de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para evitar que curiosos pusieran en grave riesgo sus vidas. Asimismo, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar qué originó el incendio; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota no hay más detalles, ya que apenas comenzaron las diligencias.

El vehículo quedó destruido

En lo que respecta a los daños materiales, estos son cuantiosos porque se declaró el vehículo como pérdida total. Por otra parte, el dueño no se ha manifestado y se desconoce si las autoridades ya dieron con su paradero. Es necesario dejar muy claro que no se reportan heridos ni víctimas mortales. Se hace un llamado a notificar siempre a las autoridades sobre un incendio sin acercarse ni intentar realizar el trabajo por cuenta propia.

#Seguridad | Accidente en Ciudad Obregón: Conductor chocó contra espectacular y dejó su auto abandonado uD83DuDEA8https://t.co/HPsKYILpeN — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 7, 2025

En otro asunto completamente diferente, como te informamos en TRIBUNA, la noche del viernes 5 de diciembre se reportó un ataque armado al norte de Cajeme, específicamente en la colonia Beltrones, sobre la calle Camelia Blanca, por lo que se activó el Código Rojo. De acuerdo con la información, dos sujetos a bordo de una camioneta Silverado color gris fueron agredidos por dos hombres en una motocicleta. Las víctimas, identificadas como Claudio Eduardo L. M., de 53 años, y Samuel F. T., de 39, se encuentran sanos y salvos.

Fuente: Tribuna del Yaqui