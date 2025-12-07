VIDEO: Pareja estrella su vehículo contra una palmera en el bulevar Tetakawi de San Carlos

San Carlos, Sonora.- Durante los primeros minutos de este domingo 7 de diciembre, se registró un fuerte accidente de tránsito en el bulevar Tetakawi, la vialidad principal de la comisaría de San Carlos, en el municipio de Guaymas. En el percance se vio involucrado un solo vehículo particular que, tras un choque contra objeto fijo, comenzó a incendiarse, movilizando a los distintos cuerpos de emergencia de la localidad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el siniestro tuvo lugar frente al complejo conocido como Condominios Triana. La unidad involucrada fue identificada como un automóvil tipo sedán de la marca Ford Fusion, de color gris y modelo reciente. Según los primeros peritajes, el conductor del vehículo perdió el control del automóvil por causas que aún se investigan, lo que provocó que el automóvil se proyectara hacia el camellón central.

Esto provocó que colisionara de frente contra una de las palmeras ubicadas en dicha zona. A consecuencia del fuerte impacto, se generó un cortocircuito en el área del motor, lo que derivó en un incendio en la parte frontal de la unidad. Por fortuna, los ocupantes del vehículo, un hombre y una mujer, lograron bajar del vehículo por su propio pie antes de que las llamas se propagaran por toda el sedán, poniéndose a salvo.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las maniobras necesarias para sofocar el fuego y procedieron a desactivar el sistema eléctrico del automóvil para evitar riesgos. Simultáneamente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a la pareja. Tras una valoración se determinó que ambos se encontraban estables y no presentaban lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Por lo anterior, no fue necesario su traslado a un hospital, siendo atendidos en el lugar de los hechos. Finalmente, oficiales del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de asegurar la zona y tomar nota de lo ocurrido para llevar a cabo las diligencias legales correspondientes y el deslinde de responsabilidades, reportando el incidente con un saldo de cuantiosos daños materiales sin pérdidas humanas que lamentar.

Fuente: Tribuna del Yaqui