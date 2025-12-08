Arrestan a conductor ebrio que provocó aparatoso accidente automovilístico en calles de Nogales

Nogales, Sonora.- En un accidente automovilístico registrado la noche del sábado 6 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Municipal concretaron la detención de un hombre identificado como Luis G. 'N.', de 41 años de edad, luego de detectar que conducía bajo los efectos del alcohol en calles de la colonia Nueva Galicia. Una vez que se efectuó la aprehensión, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación legal.

De acuerdo un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, el percance vial tuvo lugar en el cruce de las calles Nueva Galicia y Nueva Grecia, en dicho asentamiento humano, hasta donde arribaron los uniformados y encontraron un Chevrolet Malibú 2010 blanco y una vagoneta Ford Escape 2016 gris, ambas unidades con daños materiales derivados del choque. Los agentes se entrevistaron con los dos involucrados para determinar las causas del incidente.

El conductor de la vagoneta, identificado como Salvador, de 36 años, les comunicó a los oficiales que se desplazaba sobre la calle Nueva Galicia, cuando el ocupante del Malibú no respetó el señalamiento de alto, impactando el ángulo delantero derecho de la Escape. Posteriormente, los policías abordaron a Luis G. 'N. 'y se percataron de que presentaba un fuerte aliento alcohólico, motivo por el que procedieron con su arresto.

El detenido fue presentado ante el médico de guardia, quien dictaminó en segundo grado de ebriedad. El caso se turnó al Centro de Atención Temprana con detenido, instancia que se encargará de realizar las investigaciones del caso para esclarecer los hechos y definir el futuro del infractor, por el delito que resulte. Con respecto a la unidad automotriz en la que viajaba el individuo, los agentes la llevaron al corralón del C5.

En otro hecho similar registrado el pasado miércoles 3 de diciembre, otro masculino identificado como José 'N.', de 29 años, fue detenido en calles de la colonia Palenque, en donde él y otro sujeto fueron sorprendidos ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública. Mientras le colocaban las esposas, el sujeto le propinó un golpe en el rostro a uno de los policías y posteriormente comenzó a lanzar patadas hasta que finalmente fue asegurado.

Fuente: Tribuna del Yaqui