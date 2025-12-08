Ataque armado en Vícam: Capturan a implicado en asesinato de un hombre en plena vía pública

Vícam, Sonora.- Un hombre llamado José Antonio 'N' fue arrestado por los delitos de homicidio calificado y asociación delictuosa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este lunes que tras la celebración de la audiencia correspondiente en el municipio de Guaymas, un juez determinó la vinculación a proceso de este individuo, por los hechos ocurridos a principios del año pasado en Vícam.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el crimen tuvo lugar el 6 de febrero de 2024, aproximadamente a las 14:30 horas. El suceso se registró en la vía pública, sobre la calle Jesús García, entre las avenidas Yaqui y Severiano Puertas Quintero. Según las evidencias expuestas ante la autoridad judicial, el acusado se encontraba en ese momento reunido con un grupo de personas con el objetivo común de cometer un ilícito.

La narrativa de los hechos establece que el grupo de agresores interceptó a la víctima, de nombre Martín Edgardo 'N'. El ataque tuvo una clara disparidad de fuerzas, ya que los atacantes superaban en número al afectado y portaban armas de fuego. Esta ventaja impidió cualquier maniobra de defensa por parte de la víctima, derivando en lesiones graves que provocaron su fallecimiento en el mismo sitio del altercado.

Las investigaciones del caso determinaron que, dentro del grupo agresor, no existía una jerarquía de mando establecida; por el contrario, todos los participantes actuaron bajo un acuerdo mutuo con la única intención de delinquir.

Vícam, Guaymas, Sonora, 8 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de José Antonio “N” por los… pic.twitter.com/7rF8TDbdd6 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 8, 2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continuará integrando los elementos necesarios para fortalecer el proceso penal y reitera su compromiso con el esclarecimiento de hechos violentos y la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora