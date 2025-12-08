Choque en Ciudad Obregón: Arrollan a motociclista en la colonia Libertad y termina en el hospital

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la noche del domingo 7 de diciembre de 2025 se registró un nuevo accidente de tránsito en el sector surponiente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Derivado del percance vial, un motociclista resultó lesionado luego de ser embestido por un automóvil particular en calles de la colonia Libertad, por lo que se requirió de la intervención de los cuerpos de auxilio y elementos policíacos.

De acuerdo con un reporte preliminar, el incidente automovilístico tuvo lugar en la intersección de las calles Michoacán y Marcelino Dávalos, justo a un lado de una farmacia, en donde el tripulante de una motocicleta Italika, color negra, y un vehículo Nissan Sentra, color blanco, modelo reciente y en el que viajaba una familia, protagonizaron un aparatoso choque. Después del impacto, el ocupante de la unidad ligera salió proyectado contra el pavimento.

Vecinos del sector dieron aviso a las autoridades a través de las líneas de emergencias del 9-1-1. Tras recibir el reporte, paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y le brindaron los primeros auxilios al individuo lesionado, cuya identidad por el momento se desconoce. Una vez estabilizado, los socorristas realizaron el traslado de la víctima hacia un hospital cercano para que reciba atención médica especializada.

Una unidad de Tránsito Municipal se trasladó al lugar para realizar el peritaje correspondiente.

Por su parte, agentes del Departamento de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio para delimitar la zona y realizar el peritaje correspondiente, con lo cual formularon el Informe Policial Homologado (IPH). Por el momento no se tiene conocimiento quién fue el responsable del accidente, pero serán las autoridades competentes las que hagan el deslinde de responsabilidades. La circulación vial quedó parcialmente afectada durante los trabajos en el área.

Constantemente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) hace llamados para exhortar a la ciudadanía a manejar con precaución y a respetar los señalamientos de tránsito para evitar este tipo de incidentes; sin embargo, las cifras parecen ir a la alza en Ciudad Obregón y sus alrededores, al grado de que se han registrado víctimas mortales en algunos de estos siniestros.

