Claman para localizar con bien a Ricardo Montaño en Hermosillo; tiene una semana desaparecido

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió una ficha para localizar a Ricardo Montaño Higuera, un hombre de 39 años de edad que fue reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo. El individuo, según el reporte oficial, fue visto por última vez el pasado 1 de noviembre de 2025 en la colonia Álvaro Obregón. Desde entonces, no se ha tenido información sobre su paradero.

De acuerdo con el informe de la dependencia estatal, Ricardo es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.76 metros y pesa alrededor de 80 kilogramos. Tiene piel morena clara, cabello castaño oscuro y ojos cafés medianos. Entre sus rasgos físicos destacan labios delgados y complexión mediana. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el tipo de vestimenta que portaba el ciudadano antes de desaparecer.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a RICARDO MONTAÑO HIGUERA. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que realizó la institución en sus redes sociales.

Como señas particulares, la ficha indica que presenta varias características que pueden facilitar su identificación. Presenta cicatrices en ambas muñecas debido a una cirugía de túnel carpiano. Además, cuenta con varios tatuajes visibles, entre ellos uno de 'San Judas Tadeo' en el antebrazo izquierdo y otro del personaje de la serie Peaky Blinders en el antebrazo derecho. También posee tatuajes en ambos hombros con los nombres 'Maximiliano' y 'Mía', acompañados de números romanos.

La Comisión de Búsqueda habilitó la línea telefónica 66 22 29 73 69, así como el correo institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx para recibir cualquier información que pueda ayudar a localizarlo. Cualquier dato, por mínimo que sea, puede resultar de gran utilidad para que Ricardo Montaño Higuera pueda estar pronto con sus seres queridos. Cada reporte es atendido de manera confidencial y puede resultar determinante para encontrarlo.

