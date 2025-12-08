Cuchillo en mano: Arrestan a joven de 28 años por agresión contra su padrastro en Nogales

Nogales, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Nogales efectuaron la detención de un sujeto identificado como Jesús G. 'N', de 28 años de edad, señalado como el presunto responsable de agredir físicamente y amenazar con un arma prohibida a un familiar directo, en un incidente ocurrido durante la noche del pasado domingo en el sector de Colinas del Yaqui. Los hechos se registraron cerca de las 23:42 horas del domingo 7 de diciembre.

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) emitió un reporte alertando sobre un caso de violencia intrafamiliar en proceso. En respuesta al llamado de emergencia, unidades de la corporación local se trasladaron al domicilio indicado para verificar la situación y restablecer el orden. Al arribar al lugar de los hechos, los agentes preventivos confirmaron la situación.

Observaron a dos personas del sexo masculino en medio de una discusión que había escalado a agresiones físicas. Uno de los involucrados, posteriormente identificado como el agresor, portaba un arma punzocortante tipo cuchillo con el cual realizaba maniobras ofensivas intentando lesionar a la otra parte. Asimismo, una mujer presente en el sitio intentaba interponerse entre ambos hombres para evitar que la confrontación resultara fatal.

Ante el riesgo para la integridad de los presentes, los oficiales activaron los protocolos de actuación policial correspondientes, logrando desarmar y neutralizar al sujeto de manera segura, procediendo a su aseguramiento. Durante las entrevistas en el lugar, la víctima, quien se identificó como el padrastro del detenido, relató a las autoridades que Jesús G. 'N' arribó al domicilio mostrando signos evidentes de encontrarse bajo los influjos del alcohol.

También señaló que habría consumido sustancias estupefacientes. Tras iniciarse una discusión verbal, el comportamiento del sujeto se tornó violento, propinando un golpe en el rostro a la víctima para posteriormente tomar el arma blanca y lanzar amenazas directas contra su integridad física. Una vez controlada la situación y asegurada el arma utilizada en la agresión, los elementos policiales procedieron al arresto del joven.

Jesús G. 'N' fue trasladado y puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), donde se determinará su situación legal por los delitos de violencia familiar, lesiones y lo que resulte de la investigación correspondiente.

