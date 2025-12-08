Detienen nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, por presunto lavado de dinero

Chihuahua, Chihuahua.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre una nueva detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades mexicanas cumplimentaron la orden de aprehensión que se expidió el 16 de mayo de 2024 por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

El pasado 8 de julio de 2020, el examandatario fue capturado en la ciudad de Miami, Florida, y luego extraditado a México el 2 de junio de 2022. En aquella ocasión se le vinculó a delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en el estado de Chihuahua, cuyo proceso está siendo tramitado por la Fiscalía de esa entidad, de acuerdo con el comunicado que emitió la dependencia federal a través de sus redes sociales.

La persona mencionada en este comunicado es considerada inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente", se puede leer en el escrito difundido por la Fiscalía General de la República.

Este día fue detenido en el estado de Chihuahua César "N", por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en cumplimiento a la orden de aprehensión…

El 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el Gobierno de los Estados Unidos de América la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025. A Duarte se le señala de intervenir en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.

Este 2025, el exgobernador de Chihuahua, quien en su momento fue considerado como parte de la renovada generación priísta, volvió al centro de la controversia, ya que se destapó la construcción de una presa, cuatro represas y un pozo dentro de uno de sus ranchos durante su gestión entre 2010 y 2016, según información de Reporte Índigo. Por esta razón, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) interpuso una denuncia ante la FGR por el presunto uso ilegal de aproximadamente 700 mil metros cúbicos de agua.

