Dos robos en Hermosillo: Cae por llevar ropa ajena y otro por sustraer lámpara de oficina de Gobierno

Hermosillo, Sonora.- El pasado domingo 7 de diciembre de 2025, alrededor de las 10:00 horas, un hombre identificado como Juan Manuel 'N', de 30 años, fue sorprendido robando una lámpara de aluminio de una oficina del Gobierno del Estado. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en las calles Ocampo y Tehuantepec, en la colonia Centenario, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Al parecer, las autoridades se percataron de la situación por un reporte de allanamiento. El aludido ni siquiera alcanzó a salir del inmueble cuando agentes de la Policía Municipal ingresaron al lugar y lo encontraron sosteniendo el objeto, el cual pretendía arrojar hacia el exterior. Este individuo fue asegurado y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.

En otro asunto, también en la capital sonorense, ayer un hombre de 42 años fue detenido por el delito de allanamiento de morada, pues el sujeto, identificado como José Antonio 'N', entró alrededor de las 12:00 horas a una vivienda ubicada en las calles Hermenegildo Rangel Lugo y García Sánchez, de la colonia Centro. Cabe destacar que, por fortuna, el dueño de 47 años lo sorprendió dentro de su hogar y de inmediato llamó al 089.

Ambos fueron detenidos

Una vez que los elementos policiacos llegaron al lugar, la misma víctima les informó que la ropa que José Antonio portaba era de su propiedad, lo que deja en evidencia que el presunto ladrón tomó las prendas antes de ser descubierto. Por su parte, esta persona quedó a disposición de las autoridades para las acciones correspondientes. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance.

Los delitos en la ciudad de Hermosillo siguen a la orden del día, así como también los casos inusuales. Esto debido a que el sábado 5 de diciembre, a las 7:50 horas, se reportó la presencia de una mujer en la cochera de una casa, al interior de un vehículo ajeno. Según medios locales, esto ocurrió en las calles Artículo 3ro, entre Gpe. Victoria y Reforma, ubicadas en la colonia Ley 57. Los oficiales preventivos se hicieron cargo de ella y fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Fuente: Tribuna del Yaqui