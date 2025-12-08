Ejecutan a dos mujeres en Ciudad Obregón; sicarios las sorprendieron a tiros en plena calle

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este lunes 8 de diciembre, las autoridades de seguridad pública se movilizaron hacia el sector poniente de Ciudad Obregón tras reportarse un ataque armado que resultó en el fallecimiento de dos mujeres jóvenes. El lamentable hecho tuvo lugar aproximadamente a las 19:30 horas en la colonia Libertad, sobre las calles Río San Fernando, entre Río Tula y Río Santa Cruz.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia a través del número 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Al arribar al sitio, los elementos policiacos localizaron a las dos víctimas tendidas sobre la banqueta, junto a un vehículo estacionado en la vía pública. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar los primeros auxilios.

Sin embargo, tras la revisión correspondiente, confirmaron que ambas mujeres ya no contaban con signos vitales debido a las heridas provocadas por los proyectiles. Ante esta confirmación, se procedió a activar los protocolos de preservación de la escena del crimen. La zona fue asegurada y acordonada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Guardia Nacional.

Aunque las autoridades no han emitido un comunicado con la identidad de las víctimas, reportes extraoficiales surgidos en el lugar sugieren que las jóvenes podrían responder a los nombres de Yulissa y Daniela. Asimismo, trascendió la versión de que podrían ser hermanas y que una de ellas sería menor de edad, de aproximadamente 14 años, dato que deberá ser corroborado por la Fiscalía de Sonora.

El cuerpo de las víctimas quedó tendido sobre la banqueta

Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron el levantamiento de indicios balísticos y otras evidencias necesarias para la carpeta de investigación. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento y traslado de los cuerpos para realizar las diligencias legales y la autopsia de ley. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui