Encuentran cuerpo sin vida de Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Tamaulipas

Ciudad de México.- Fue encontrado el cuerpo sin vida de Brayan Nicolás Vicente Salinas, décimo cuarto regidor del Ayuntamiento de Reynosa y presidente de la Comisión de Género y Equidad. De acuerdo con información extraoficial, las autoridades lo localizaron en un departamento de la Ciudad de México, justo en un edificio del Paseo de la Reforma 27, en la colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc.

De hecho, aparentemente las primeras personas que se dieron cuenta de esta situación fueron integrantes del personal de limpieza del inmueble, pues al ingresar para realizar sus actividades de rutina se percataron de que Brayan Nicolás estaba tirado en el piso. Lamentablemente, una vez que arribaron los paramédicos, estos confirmaron que el joven de 27 años ya no contaba con signos vitales.

Además del puesto antes mencionado, él se desempeñaba como uno de los líderes juveniles más influyentes de la zona en lo que respecta a la población LGBT. Según el último reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en la revisión inicial no se encontraron señales de violencia en su cadáver; sin embargo, la Fiscalía General de Justicia capitalina comenzó con las investigaciones y se espera que pronto se revele la causa de muerte.

Comunicado del alcalde de Reynosa

Ahora bien, el funcionario estaba en ese lugar porque había rentado el departamento el pasado viernes 5 de diciembre de 2025, mientras que sus restos, a pesar de que la información apenas se dio a conocer de manera oficial, fueron localizados el domingo 7 de diciembre. En el edificio, además de los socorristas, se presentaron policías y peritos que de inmediato se pusieron manos a la obra buscando indicios que permitan esclarecer este misterioso deceso.

En redes sociales, diversos miembros de la política mexicana ya expresaron sus condolencias a los familiares. Uno de los mensajes más destacados fue el del alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz: "Con profundo pesar, expreso mis más sinceras condolencias a la familia y amistades de quien fuera Regidor del R. Ayuntamiento de nuestra ciudad, Brayan Nicolás Vicente Salinas. Deseo que, ante este lamentable acontecimiento, encuentren fortaleza y pronto consuelo para sobrellevar tan sentida pérdida”.

#Seguridad | Encuentran cuerpo sin vida de Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas uD83DuDEA8?



Fuente: Tribuna del Yaqui