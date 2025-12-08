Encuentran a hombre herido en calles de Hermosillo; fue brutalmente golpeado y abandonado

Hermosillo, Sonora.- Durante el operativo de vigilancia realizado el mediodía de este lunes 8 de diciembre, elementos de seguridad pública y cuerpos de emergencia se movilizaron hacia el fraccionamiento Villa del Palmar, al norte de Hermosillo, tras recibir el reporte de una persona herida en la vía pública. Los hechos se registraron aproximadamente a las 12:00 horas, cuando una unidad de la Policía Municipal patrullaba la zona.

Los uniformados localizaron a un hombre tendido sobre el pavimento en la calle Villa del Marquez, entre Villa Escondida y Villa Rincón, a una cuadra de distancia del domicilio desde donde se hizo la llamada a la línea de emergencias. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, al realizar la primera inspección y notar el estado de salud del individuo, los oficiales solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja.

Los socorristas arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios al afectado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y descartar complicaciones mayores derivadas de los golpes recibidos. Es importante precisar que, aunque el reporte preliminar que alertó a las corporaciones sugería la presencia de una persona herida por impacto de arma de fuego, la revisión en el lugar de los hechos descartó esta versión.

El informe detalla que el hombre presentaba múltiples contusiones provocadas por agresión física, sin que se encontraran heridas relacionadas con proyectiles balísticos. La zona permaneció bajo resguardo temporal mientras se realizaban las diligencias correspondientes. En el perímetro fue resguardado por elementos de la Policía Municipal en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni su evolución médica, y las autoridades no reportan personas detenidas en relación con este suceso. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ya investigan para esclarecer cómo sucedieron los hechos.

Fuente: Tribuna el Yaqui