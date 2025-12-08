Entró a su casa, lo mató y huyó en su auto; condenan a Olivia a 40 años de cárcel en Edomex

Tultepec, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este lunes sobre la sentencia de 40 años de prisión que recibió Olivia Gálvez Vázquez, tras quedar demostrada su responsabilidad penal en el delito de homicidio en agravio de un hombre. Este fallo es el resultado de un proceso judicial que integró diversas pruebas periciales y testimoniales recabadas por la autoridad ministerial.

Los hechos en cuestión ocurrieron durante la noche del 8 y la madrugada del 9 de diciembre de 2023. De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía estatal, la víctima se encontraba al interior de su domicilio, situado en la colonia La Cañada, del municipio de Tultepec. Las indagatorias establecieron que Olivia Gálvez Vázquez, en compañía de un sujeto, ingresó sin autorización al inmueble mencionado.

Una vez dentro, ambos sometieron a la víctima y la agredieron físicamente utilizando un objeto metálico, causándole lesiones que derivaron en su fallecimiento. Tras perpetrar el acto, los responsables sustrajeron un vehículo propiedad del occiso para huir del lugar. Tras el hallazgo del cuerpo y las primeras diligencias, el Ministerio Público integró la investigación correspondiente, lo que permitió identificar a los presuntos implicados.

Con los elementos de prueba suficientes, la Representación Social solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión en contra de la hoy sentenciada. Agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron el mandato judicial, trasladando a Gálvez Vázquez al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición del juez de control.

Finalmente, tras el desahogo de las pruebas durante el proceso legal, el Órgano Jurisdiccional dictó la sentencia privativa de libertad. Además de la pena de 40 años de cárcel, se le impusieron sanciones económicas: una multa administrativa de 72 mil 268 pesos y un pago de 172 mil 870 pesos por concepto de reparación del daño a favor de los familiares de la víctima.

