Escucharon gritos de auxilio: Rescatan a tres hombres secuestrados en casa de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante las labores de vigilancia y prevención del delito efectuadas la mañana de este lunes 8 de diciembre, agentes de la Policía Municipal de Hermosillo lograron el rescate de tres personas que se encontraban retenidas contra su voluntad dentro de un domicilio. El operativo, que permitió la liberación de las víctimas, tuvo lugar en el fraccionamiento Puerta Real, ubicado al poniente de la ciudad.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 10:00 horas y de acuerdo con el reporte emitido por la corporación municipal, el hallazgo se hizo mientras los oficiales realizaban un recorrido de rutina sobre la calle Huites, casi esquina con la calle De los Coras. En ese punto, los elementos de seguridad procedieron a marcar el alto a un motociclista con el objetivo de realizar una inspección de tránsito, deteniendo su marcha en ese lugar.

Fue durante esta revisión en la vía pública cuando los uniformados se percataron de una situación anómala proveniente de una vivienda aledaña. Los agentes escucharon gritos y llamados de auxilio que salían del interior del inmueble. Al aproximarse al domicilio para verificar el origen de los sonidos, uno de los hombres afectados logró establecer comunicación con los policías, informándoles que él y otras personas se encontraban secuestradas.

Ante dicha situación, los oficiales ingresaron al lugar, asegurando la zona y liberando a las víctimas, tres hombres de 29, 30 y 48 años de edad, respectivamente. Según los testimonios recabados en el sitio por la autoridad municipal, los afectados declararon haber permanecido encerrados en dicha ubicación durante aproximadamente 1 semana, sin posibilidad de salir ni comunicarse con el exterior hasta el momento del arribo de la patrulla.

El domicilio implicado fue asegurado por autoridades

Una vez garantizada la seguridad de las tres personas rescatadas, los elementos de la Policía Municipal activaron los protocolos correspondientes para este tipo de delitos. Se procedió a dar aviso a la autoridad investigadora competente, transfiriendo el caso a la instancia correspondiente para que se inicie la carpeta de investigación, se realicen las diligencias periciales necesarias en el inmueble y se dé seguimiento legal a los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui