'GOLPE' AL CRIMEN: Decomisan 24 vehículos en Agua Prieta; 18 tienen reporte de robo en EU

Agua Prieta, Sonora.- 24 vehículos, de los cuales 18 cuentan con reporte de robo en Estados Unidos, además de varias unidades con blindaje, entre ellas un vehículo tipo 'monstruo', fue lo asegurado por las autoridades de la Mesa Estatal de Paz y Seguridad de Sonora en un operativo realizado este lunes 8 de diciembre de 2025 por la madrugada, lo cual fue calificado por el gobierno como "un 'golpe' contundente a la delincuencia".

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, el cateo se realizó a las 2:40 horas de la madrugada de este lunes en el municipio de Agua Prieta, en el noroeste de Sonora. Este aseguramiento se dio gracias a diligencias previas hechas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Entre las unidades aseguradas se encuentran camionetas de reciente modelo, vehículos de alta gama y unidades con modificaciones especiales de blindaje. Cabe señalar que de momento no se compartió información sobre personas detenidas, por lo que se espera que pronto se dé más información al respecto, conforme las investigaciones lo permitan.

Los vehículos quedaron a disposición de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quien dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para definir su situación jurídica y, en su caso, coordinar acciones con autoridades del país vecino. Este hecho representa el aseguramiento de vehículos robados más grande del que se tiene registro hasta el momento en fechas recientes.

En el operativo participaron quienes integran la Mesa Estatal de Paz y Seguridad, que son las instituciones de: la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Todas las corporaciones refrendaron su compromiso con mantener operativos permanentes para cerrar el paso al tráfico transfronterizo de vehículos robados y combatir de manera frontal a las organizaciones criminales. "Con resultados como este, el Gobierno de Sonora avanza con hechos en la construcción de paz, fortaleciendo la seguridad en la región fronteriza y protegiendo a las familias sonorenses", afirmó la autoridad en un boletín.

