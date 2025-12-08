Golpe a la delincuencia en Hermosillo: Autoridades capturan a cinco criminales de alto perfil

Hermosillo, Sonora.- Este lunes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó los resultados de la reciente 'Operación Escudo'. El operativo, ejecutado entre los días 5 y 7 de diciembre de 2025, fue realizado gracias a la coordinación entre elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). El resultado fue la detención de cinco individuos catalogados como objetivos prioritarios, debido a su presunta participación directa en delitos de alto impacto en Hermosillo.

El despliegue se concentró en la ejecución de diversas órdenes de aprehensión vigentes contra sujetos que, según las investigaciones, forman parte de la estructura operativa de la delincuencia organizada en la entidad. Las detenciones se realizaron tanto en la capital sonorense como en el municipio de Soyopa. Entre las aprehensiones destaca la de Manuel Guillermo 'N', de 31 años de edad, localizado en Soyopa.

Las autoridades lo identifican como el presunto líder de una célula delictiva dedicada al sicariato. Se le imputa la responsabilidad material e intelectual en el homicidio de Adalberto 'N', un suceso registrado el pasado 3 de octubre de 2025 en la colonia Los Olivos. Según los reportes forenses integrados en la carpeta de investigación, la víctima fue sometida a actos de tortura antes de ser asesinada, para posteriormente ser decapitada y calcinada.

Vinculado a este mismo expediente, fue detenido en Hermosillo Erick Daniel 'N', de 39 años, señalado como integrante de la misma célula criminal y copartícipe en la ejecución de los hechos mencionados. Asimismo, las fuerzas del orden lograron la captura de José Francisco 'N', de 26 años, quien enfrenta cargos por homicidio calificado, tanto consumado como en grado de tentativa. Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 28 de octubre de 2025 en la colonia Los Pinos, en un contexto de disputas territoriales entre grupos antagónicos.

Durante el ataque armado, perdieron la vida Ernestina 'N', una mujer de la tercera edad, y resultó herido Arturo 'N'. De la misma manera, el operativo permitió la detención de José Alfonso 'N', de 29 años, acusado de homicidio calificado en grado de tentativa. Se le señala como el responsable de irrumpir en un domicilio de la colonia Villa Verde el 31 de octubre de 2025, donde atacó con arma de fuego a la víctima identificada como Juan Carlos 'N'.

Finalmente, se reportó la captura de Iram 'N', alias 'El Maniaco', de 49 años. Este sujeto cuenta con antecedentes de operación en la región de Guaymas y Vícam, aunque recientemente se había integrado a actividades delictivas en Hermosillo. Se le imputa un ataque con arma de fuego de alto calibre perpetrado el 9 de enero de 2024 en el municipio de Guaymas, tipificado como homicidio calificado en grado de tentativa.

Tras su aseguramiento, los cinco imputados fueron trasladados y recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 de Hermosillo. Actualmente, se encuentran a disposición de la autoridad judicial competente, a la espera de las audiencias correspondientes para su vinculación a proceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora