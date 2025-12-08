Hombre se desploma y pierde la vida de forma trágica al bajar de su vehículo en Torreón, Coahuila

Torreón, Coahuila.- Durante la mañana de este lunes 8 de diciembre de 2025, una persona perdió la vida tras descender de su camioneta y sufrir un desvanecimiento, lo que derivó en su caída sobre el pavimento en el municipio de Torreón, Coahuila. Versiones extraoficiales indican que se trata de un hombre que fue identificado de forma preliminar como Roberto Valadez, de 53 años de edad, quien presuntamente habría muerto por causas naturales.

Según información proporcionada por medios locales, el fatal hecho se registró en la intersección de avenida Juárez y calzada Universidad, ubicadas en la colonia Sol de Oriente, minutos después de salir de un negocio de venta de gorditas, en donde había consumido su desayuno. Al percatarse de lo sucedido, vecinos del sector y transeúntes que pasaban por la zona solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias del 9-1-1.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, la víctima, de sexo masculino, identificado como Roberto Valadez de 53 años, acababa de descender de una camioneta cuando, de manera inesperada, se desvaneció y cayó sobre el pavimento; había apenas salido de un lugar de venta de gorditas y desayunado", explicó el medio anteriormente citado.

Autoridades revelan #identidad de hombre que se desvaneció y murió esta mañana en las calles de Sol de Oriente uD83DuDD4A??https://t.co/o1poMgxZOc — El Sol de La Laguna (@ElSoldeLaLaguna) December 8, 2025

Tras ser alertados, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se presentaron en el sitio para brindar asistencia al individuo; sin embargo, minutos más tarde confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La causa de su fallecimiento apunta preliminarmente a un deceso por causas naturales, a falta de la confirmación oficial. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se encargaron de delimitar el perímetro.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila cumplió con las diligencias correspondientes y las primeras indagatorias del fallecimiento. Finalmente se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia el anfiteatro local, en donde un médico legista realizará la necropsia como establece la ley. Se espera que en los próximos días, las autoridades brinden un reporte actualizado sobre el lamentable hecho.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/Mbw2Eerxp3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui