Intentarían APUÑALAR a mujer policía de la PESP; agresor habría sido DETENIDO a balazos en la colonia Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- En sucesos que generaron una fuerte movilización policiaca, una mujer agente de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) fue atacada por un hombre presuntamente con objeto punzocortante, en hechos ocurridos la tarde de este lunes 8 de diciembre de 2025 en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón, Sonora, poco después de las 19:00 horas.

De acuerdo con la primera versión de los hechos, la oficial realizaba un procedimiento de revisión a un sujeto que mostró una actitud evasiva cuando se le pidió permitir la inspección. Ante la negativa, el individuo presuntamente sacó un arma blanca e intentó apuñalarla, lanzándose de forma directa contra ella. La agente reaccionó para protegerse mientras solicitaba apoyo inmediato.

Compañeros de la corporación que patrullaban cerca acudieron al llamado y, al ver que el hombre continuaba agresivo y representaba un riesgo para la oficial y para ellos, realizaron detonaciones para neutralizarlo y proceder a su aseguramiento. El agresor fue finalmente detenido y trasladado bajo custodia para quedar a disposición de la autoridad competente.

Sin embargo, otra versión señala que el individuo habría lanzado un puñetazo contra la oficial y que fue ella quien respondió accionando su arma de fuego para defenderse ante la amenaza. Ambas líneas se encuentran bajo investigación para esclarecer la secuencia exacta de los hechos. El incidente se registró sobre la calle Pascual Ayón entre Aquiles Serdán y Carmen Serdán, donde se desplegó un fuerte operativo policial. Elementos estatales y municipales aseguraron el área mientras peritos realizaban el levantamiento de indicios.

Hasta la publicación de esta nota, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no ha informado todavía sobre los hechos, por lo que se espera que sea más adelante cuando se dé una información certera sobre lo que sucedió. Las autoridades continúan recabando testimonios para determinar responsabilidades y aclarar qué versión corresponde al desarrollo real del ataque.

Por otra parte, la violencia se hizo presente desde temprano en Ciudad Obregón y es que en la colonia Sonora se reportó la ejecución a balazos de una persona del sexo masculino. Los primeros reportes señalan que el hoy occiso fue interceptado por sus agresores en plena vía pública, por lo que su cuerpo quedó tirado sobre el pavimento. De acuerdo con los primeros informes del violento hecho, el ataque armado se registró en el cruce de las calles Aureliano García y Coahuila, en donde sujetos armados sorprendieron a la víctima mortal y le dispararon de forma directa.

