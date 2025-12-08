Le dan casi 30 años de prisión por abusar y matar a menor en centro de rehabilitación de Durango

Lerdo, Durango.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Durango, a través del agente del Ministerio Público de la Región Laguna, obtuvo una sentencia condenatoria de 29 años de prisión en contra de un hombre identificado como Luis Ángel Enríquez González, esto luego de comprobarse su culpabilidad en el delito de violación equiparada y homicidio calificado en contra de un menor 16 años de edad en un centro de rehabilitación de la ciudad de Lerdo.

De acuerdo con los resultados de la investigación, el suceso ocurrió cerca de las 22:00 horas del 26 de octubre del año 2021, en el lugar anteriormente mencionado. Aquel día, el hoy occiso, identificado bajo las iniciales J. S. S. C., fue agredido física y sexualmente por varios sujetos, entre ellos Luis Ángel. La víctima presentó diversas lesiones de gravedad, por lo que requirió ser trasladado al Hospital General de Gómez Palacio, donde perdió la vida el 30 de octubre de ese mismo año.

A través de la recolección de pruebas por parte de elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), la Fiscalía de Durango solicitó una orden de aprehensión en contra de Enríquez González, ya que se logró establecer su participación en los hechos. Una vez lograda su detención y mediante un procedimiento abreviado, las audiencias se llevaron a cabo como lo establece ley hasta llegar a la pena referida con anterioridad.

Un Juez de Control dictó sentencia condenatoria de 29 años y 2 meses de prisión, así como al pago de una multa por 188 mil 202 pesos, además de 717 mil pesos en concepto de reparación del daño. En la actualidad, el sentenciado se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de la ciudad de Durango, lugar en el que cumplirá con la condena estipulada por la autoridad judicial.

Luis Ángel Enríquez González pasará más de 29 años en prisión.

Lo detienen por golpear a su hijo

En un hecho registrado en el municipio de Gómez Palacio, Durango, un hombre identificado como Manuel 'N.', de 52 años, fue detenido por agredir físicamente a su hijo y amenazar con explotar un tanque de gas en el interior de un domicilio de la colonia Francisco Zarco. Fuentes policiales señalan que el llegó a la casa en estado de ebriedad y comenzó a golpear a su vástago con los puños cerrados en distintas partes del cuerpo.

Fuente: Tribuna del Yaqui