Localizan hielera con restos humanos en la zona nororiente de Culiacán; se trataría de una cabeza

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este lunes 8 de diciembre de 2025 se reportó el hallazgo de una hielera con presuntos restos humanos en su interior, además trascendió que en el lugar se localizó un supuesto narcomensaje escrito en una cartulina blanca en las inmediaciones del fraccionamiento Los Ángeles, ubicada en el nororiente de Culiacán, Sinaloa. El artefacto se encontró sobre la banqueta de la privada Maralago, sobre la carretera que comunica a la sindicatura de Imala.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el sistema de emergencia del 9-1-1 recibió un reporte alrededor de las 10:00 horas, mismo en el que se alertaba sobre una hielera abandonada junto al carril de poniente a oriente de dicho tramo carretero, cerca de las instalaciones del nuevo Hospital General de Culiacán. El suceso generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas.

La hielera de unicel de color blanco está cerrada con cinta canela, por lo que las autoridades no han confirmado oficialmente si tiene restos humanos en su interior. Junto con una cartulina blanca con letras escritas en uno de los lados, debido a esto es que se presume que habría restos de una persona", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

¡Está encintada! uD83DuDEA8uD83DuDE94 Hallan hielera abandonada con presuntos restos humanos y un mensaje en una banqueta del sector Los Ángeles de #Culiacán.



Noticia uD83DuDCF2 https://t.co/zOBVDDdRTP pic.twitter.com/xP5JF5W6gX — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 8, 2025

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN) se movilizaron a la ubicación, en donde confirmaron la presencia del referido objeto en las condiciones anteriormente mencionadas. El personal de las Fuerzas Armadas procedieron a delimitar el área con cinta amarilla para preservar la escena, al mismo tiempo que solicitaron la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

La Dirección General de Investigación Pericial realizó los trabajos de campo en el sitio, mientras que agentes investigadores se encargaron de las primeras diligencias del hallazgo. Finalmente, los restos que, según versiones extraoficiales, se trata de una cabeza humana, fueron trasladados a la sede del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde quedarán bajo resguardo del Ministerio Público competente.

#Culiacán

Dejan una hielera con una cabeza a dentro en la entrada de los #Angeles y #Maralago pic.twitter.com/kO2YWX6REf — thepunisher (@thepuni26470896) December 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui