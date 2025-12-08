Masacre en Sinaloa: Hallan cinco cuerpos sin vida a un costado de la autopista Durango–Mazatlán

Concordia, Sinaloa.- La mañana de este lunes 8 de diciembre de 2025, elementos de las diferentes corporaciones policíacas efectuaron un fuerte despliegue de seguridad por el hallazgo de cinco personas sin vida a un costado de la autopista Durango–Mazatlán, en el municipio de Concordia, Sinaloa. El operativo se registró tras el reporte de la presencia de cinco bultos envueltos en plástico negro en dicho tramo carretero.

Según información recabada por el portal de noticias Los Noticieristas, alrededor de las 07:30 horas, los automovilistas que transitaban por la citada rúa, a la altura del kilómetro 200+70, se percataron de los cadáveres tirados junto al acotamiento. El reporte fue confirmado por elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes realizaban patrullajes de vigilancia por la zona y constataron que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

La circulación en el tramo fue parcialmente restringida mientras se realizaban las labores periciales, lo que generó tráfico lento por varios minutos, autoridades continúan investigando las circunstancias en que ocurrieron los hechos, así como la posible relación con actividades delictivas en la zona serrana", detalló el medio anteriormente citado.

Al sitio también arribaron agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) para apoyar con labores en el área. Para preservar la escena, los uniformados acordonaron el perímetro y colocaron conos para restringir la circulación por la autopista. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias de ley, aunque no se ha informado si las víctimas presentaban huellas de tortura o si en el lugar habían indicios balísticos.

Finalmente, los cuerpos fueron retirados hacia al Servicio Médico Forense (Semefo) en la ciudad de Mazatlán, donde se buscará identificar los restos a través de las respectivas pruebas y posteriormente hacer entrega a sus familiares. Esto se une al ataque a balazos que sufrieron efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la misma autopista, en las inmediaciones de la caseta de Mesillas, el pasado jueves 4 de diciembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui