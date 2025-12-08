Muere mujer de 42 años en plena vía pública de Guaymas; fue encontrada tirada en el suelo

Guaymas, Sonora.- Durante la tarde de este lunes 8 de diciembre, se registró una movilización de los servicios de emergencia y seguridad en el Puerto de Guaymas, tras el reporte del deceso de una mujer en la vía pública. Los hechos tuvieron lugar en la colonia Punta Arena. De acuerdo con la información proporcionada, fue alrededor de las 14:30 horas, cuando el centro de control recibió la alerta sobre una persona incosciente.

La fémina, quien posteriormente fue identificada ante las autoridades como Yolanda Patricia, de 42 años de edad, transitaba a pie por el Callejón Segundo y la Avenida Primera. En determinado momento, sufrió un desmayo repentino que provocó su caída al suelo, situación que fue observada por transeúntes y vecinos de la zona, quienes procedieron a contactar de inmediato a la línea de emergencias 911 para solicitar auxilio médico.

En respuesta al llamado, una unidad de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudió al sitio con el objetivo de brindarle atención prehospitalaria. De la misma manera, elementos de Seguridad Pública Municipal de Guaymas arribaron para resguardar el perímetro. Pese a la pronta respuesta de los socorristas y tras realizar la valoración de rutina, se confirmó que la mujer ya no contaba signos vitales en el lugar de los hechos.

Los primeros informes señalan que el fallecimiento se debió a causas naturales, descartando en primera instancia hechos violentos, aunque no se han especificado los motivos médicos exactos que le causaron el colapso. Tras la certificación del deceso, se dio aviso al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Diversas autoridades acudieron al lugar de los hechos

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentaron en la escena para llevar a cabo el procesamiento legal correspondiente y las diligencias necesarias. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia de ley para determinar científicamente la causa exacta de la muerte, previo a la entrega de los restos a sus familiares para los servicios funerarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui