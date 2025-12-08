Operativo en Sonora asegura cargamento de droga oculto en refrigeradores; unidad venía de Culiacán

Querobabi, Sonora.- Personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, aseguró más de 300 kilogramos de diversas drogas ocultas en refrigeradores durante una inspección en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico, pues en un vehículo de carga, en el municipio de Opodepe, al norte de Sonora, se localizaron varios paquetes envueltos en plástico que contenían narcóticos en su interior.

De acuerdo con información extraoficial, la unidad provenía de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y tenía como destino Mexicali, Baja California. En lo que respecta al conductor, se desconoce por completo su identidad, pero se confirmó que tanto el cargamento como él quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

El Gabinete de Seguridad de México reveló que en total se aseguraron 293.93 kilos de metanfetamina o crystal, 12 kilos de fentanilo, 2.20 kilos de goma de opio y 10.40 kilos de precursores químicos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el asunto, aunque en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas.

En Los Mochis, Sinaloa

En otro asunto bastante semejante, ayer domingo 7 de diciembre, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que, en un operativo en Los Mochis, Sinaloa, encabezado por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se detuvo a dos personas por delitos contra la salud.

"En Los Mochis, Sinaloa, en una acción encabezada por la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y el @GabSeguridadMX, detuvieron a dos personas por delitos contra la salud, tras asegurar 320 kg de metanfetamina oculta y un tractocamión Volvo con caja refrigerada. Con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles", aseveró García Harfuch.

