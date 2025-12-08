Por robar mil 500 pesos, Raúl pasará 10 años y 4 meses en prisión de San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló este lunes que fue dictada una sentencia en contra de un individuo llamado Raúl 'N'. El fallo se dio durante una audiencia intermedia en la cual la defensa y el imputado optaron por la figura legal del procedimiento abreviado, mecanismo mediante el cual el acusado admitió su plena culpabilidad en el delito de robo con violencia moral en un establecimiento comercial.

Como resultado de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez de la causa dictó una pena de 10 años y 4 meses de prisión ordinaria. Adicionalmente, se impuso una sanción económica de 10 mil 857 pesos, para la reparación del daño causado. Los hechos se registraron la noche del 25 de septiembre de 2024. De acuerdo con la carpeta de investigación, el incidente ocurrió en un breve lapso entre las 21:50 y las 21:55 horas.

La reconstrucción de los hechos detalla que Raúl 'N' ingresó a una tienda de conveniencia situada en la avenida Jazmín y la Calle 34, de la colonia Reforma, San Luis Río Colorado, el cual se encontraba operando con normalidad, y se dirigió directamente al área de cajas. En ese punto, ejerció lo que jurídicamente se denomina violencia moral; utilizando un arma de fuego, manipuló el mecanismo de disparo frente a la empleada para intimidarla, exigiéndole el efectivo disponible.

Ante la amenaza directa contra su integridad física, la trabajadora entregó la cantidad de mil 581 pesos, monto que el agresor guardó en una bolsa de plástico antes de abandonar el sitio. Con esta resolución judicial, la Fiscalía de Sonora señaló que reitera su estrategia de combate a los delitos patrimoniales, enfatizando la protección a la seguridad de los trabajadores y comercios de la región mediante la aplicación efectiva de la ley.

