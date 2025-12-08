Reportan ruidos en el techo y encuentran a un desconocido dentro de su hogar en Nogales

Nogales, Sonora.- En respuesta a un reporte ciudadano hecho a través de los servicios de emergencia, elementos de la Policía Municipal efectuaron la detención de un individuo señalado por el presunto delito de allanamiento de morada en la ciudad de Nogales. Los hechos se registraron durante la tarde del pasado domingo 7 de diciembre, en un domicilio ubicado sobre la calle Privada Hilario Gavilondo, en la colonia La Granja.

De acuerdo con la información proporcionada en el informe policial, el suceso ocurrió aproximadamente a las 13:00 horas. El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a las unidades del sector sobre una posible intrusión en propiedad privada. Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la parte reportante, quien manifestó haber escuchado pasos en la parte superior de la vivienda.

Antes de llamar al número de emergencias 911 le comunicó la situación a su esposo. Con la autorización expresa de los propietarios para ingresar al inmueble, los agentes procedieron a realizar una inspección de seguridad en el interior de la casa. Durante la revisión, los uniformados localizaron a un hombre, desconocido para los residentes, oculto dentro de una habitación utilizada como almacén, en donde presuntamente se encontraba con la intención de robar.

Ante el señalamiento directo y el hallazgo en flagrancia dentro de la propiedad, los oficiales procedieron al aseguramiento del sujeto. El detenido fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal de Nogales para ser puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal conforme a los procedimientos correspondientes.

Otro caso similar sucedió la madrugada del pasado miércoles 3 de noviembre, cuando elementos de la Policía Municipal de Nogales lograron la detención de Rosario 'N', de 27 años de edad en el interior de un establecimiento comercial, luego de que los sistemas de seguridad del inmueble alertaran a las autoridades sobre una intrusión no autorizada. Los hechos se registraron en una sucursal de la cadena de tiendas Waldo's, suspendida de momento.

Fuente: Tribuna del Yaqui