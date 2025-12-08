Tragedia en Guanajuato: Riña deja un muerto y dos lesionados; uno tiene apenas 15 años

León, Guanajuato.- La noche del pasado domingo 7 de diciembre de 2025, alrededor de las 20:00 horas, se registró un fuerte enfrentamiento armado entre varios hombres que dejó como saldo tres heridos y un fallecido, pues todo comenzó cuando unos sujetos llegaron a la zona donde se encontraban las víctimas, sobre el Andador Arce esquina Torre de David, en la colonia Los Ángeles, en León, Guanajuato.

Lo más sorprendente del caso es que, sin decir absolutamente nada, comenzaron a agredirlos no solo a golpes, sino también utilizando botellas de vidrio, y posteriormente se escucharon disparos de arma de fuego. De hecho, según información extraoficial, uno de los hermanos de los lesionados fue quien recibió los impactos de bala. Entre los tres individuos heridos se encontraba un adolescente de 15 años de edad.

Cada uno fue llevado a diferentes nosocomios; mientras los hermanos se reportan como estables, uno de los involucrados lamentablemente falleció mientras recibía atención médica en un hospital del Seguro Social. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el caso, aunque en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización.

No hay detenidos

Cabe destacar que a la escena arribaron diversas autoridades policiacas, incluyendo agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las investigaciones para tratar de localizar a los responsables, los cuales, después de cometer la agresión, huyeron con rumbo desconocido. La violencia en la entidad sigue incrementando y cada vez son más los casos de homicidios, privaciones de la libertad y robos.

#Seguridad | Violencia en Ciudad Obregón: Se activa Código Rojo por ataque armado en la colonia Nuevo Amanecer uD83DuDEA8https://t.co/MKuZqbBQra — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 8, 2025

En otro asunto, pero ocurrido el pasado sábado 6 de diciembre, durante una fiesta familiar alrededor de las 19:00 horas, se desató una masacre, pues hombres armados ingresaron al domicilio y dispararon a diestra y siniestra, dejando como saldo cuatro personas sin vida y siete lesionadas. Los hechos se reportaron en la calle Durango de la colonia 20 de Noviembre, en Valle de Santiago, Guanajuato.

