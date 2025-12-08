Tragedia en Guaymas: Hombre es encontrado sin vida en su domicilio; señalan posible sobredosis

Guaymas, Sonora.- La tarde de este pasado domingo 7 de diciembre de 2025 un nuevo hecho ocurrió en la ciudad de Guaymas, Sonora, aunque en esta ocasión no se trató de un accidente, pues como te hemos mantenido informado en TRIBUNA, los choques están a la orden del día. Aquí el asunto es que hallaron el cadáver de un hombre en el interior de lo que fue su domicilio en el sector Femosa.

De acuerdo con información extraoficial, el hoy occiso ya fue identificado como Gerardo, de 35 años de edad, y la persona que se dio cuenta de que aparentemente estaba inconsciente es un familiar. De tal forma que de inmediato llamó a la línea de emergencia 911; sin embargo, cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana determinaron que lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Por supuesto que también acudieron a la escena diversas autoridades policiacas, y fueron elementos estatales quienes acordonaron el área para evitar la contaminación de pruebas. Por lo pronto, una vez que se contó con la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, se realizó el procesamiento del lugar. En nuestro medio estaremos al pendiente de cualquier actualización.

Ya no contaba con signos vitales

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, solo se sabe que, según datos preliminares, su deceso se debe a una sobredosis de droga, pero se espera que en los próximos días una fuente oficial vuelva a manifestarse sobre el asunto. En otro tema, pero ocurrido en Querobabi, Sonora, militares y personal de la Guardia Nacional aseguraron más de 300 kilogramos de sustancias similares a diversas drogas ocultas en refrigeradores.

#Nacional | "Siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento", mencionó Shheinbaum sobre los cuestionamientos de presuntos grupos pagados para asistir al festejo de los 7 años de la 4T uD83EuDD14uD83DuDCB0 pic.twitter.com/KKbMTLSPm2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 8, 2025

Aparentemente, el cargamento que se encontraba dentro de un vehículo de carga provenía de Culiacán, Sinaloa, y tenía como destino Mexicali, Baja California. El conductor y la mercancía fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes. Ahora bien, con respecto al decomiso, se trata de 293.93 kg de sustancia similar a metanfetamina, 12 kg de sustancia parecida a fentanilo, 2.20 kg de material semejante a goma de opio y 10.40 kg de otros precursores químicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui