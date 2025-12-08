Tráiler derriba poste eléctrico al sur de Hermosillo; causó fallas en semáforos de la zona

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este lunes 8 de diciembre, se registró un accidente de tránsito en el sector sur de Hermosillo que dio como resultado cortes de energía y complicaciones en la circulación vehicular en Hermosillo. Los hechos ocurrieron cuando un tráiler, que se desplazaba en dirección de sur a norte sobre el bulevar Solidaridad, a la altura del callejón Rosales, se vio involucrado en un percance con la infraestructura urbana.

Debido a la altura de la unidad de carga, esta se enredó con el cableado, lo que provocó que un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fuera derribado, quedando peligrosamente en la rúa de circulación. Esta situación obligó a la movilización de los cuerpos de emergencia y agentes de Tránsito Municipal, quienes procedieron al cierre del tramo comprendido entre Camino de Seri y Avenida de la Cultura para garantizar la seguridad en la zona.

El daño a la infraestructura ocasionó fallas en el suministro eléctrico, dejando inoperantes los semáforos en el cruce de Solidaridad y Avenida de la Cultura, uno de los puntos con mayor afluencia vehicular en el sector. Aunque los agentes de tránsito redirigieron la circulación hacia vías alternas en los puntos de bloqueo, en el punto afectado por la falta de energía hubo presencia permanente de oficiales para regular el paso.

Ante la ausencia de señalización electrónica activa, los automovilistas se vieron obligados a improvisar maniobras de cruce, avanzando por turnos y cediendo el paso con cautela para prevenir colisiones. Afortunadamente, a pesar de los daños materiales y los contratiempos viales, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas a consecuencia de este evento. Personal de la CFE inició con los trabajaos de reparación.

Fuente: Tribuna del Yaqui