Ultimaron a un peatón a balazos; ahora pasarán más de 6 décadas tras las rejas en Edomex

Lerma, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre una sentencia de 62 años de prisión dictada en contra de Vianey Ochoa Jaramillo y Humberto Escamilla Varela, tras acreditarse su participación directa en el delito de homicidio calificado. La resolución judicial es el resultado de un proceso penal por los hechos violentos ocurridos en diciembre de 2021 en el municipio de Lerma.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el suceso tuvo lugar cuando la víctima transitaba por la vía pública. En ese momento, fue interceptada por un grupo conformado por cinco personas, entre las que se encontraban los hoy sentenciados. Las indagatorias establecieron que, tras una confrontación verbal inicial, los agresores hicieron uso de armas de fuego que portaban ocultas entre sus ropas, accionándolas en contra del ciudadano y provocándole la muerte en el lugar, para posteriormente emprender la huida.

Tras el hallazgo del cuerpo y reporte del crimen, elementos de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron una serie de diligencias que permitieron identificar a los involucrados. Una vez detenidos, Ochoa Jaramillo y Escamilla Varela fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma. Ahí, la autoridad judicial revisó las pruebaa aportadas por la Representación Social, los cuales ayudaron a dictar el fallo condenatorio.

Es importante destacar que este caso involucra a un total de cinco agresores. Además de la reciente condena de Vianey y Humberto, la Fiscalía mexiquense informó que otros dos copartícipes ya han recibido sentencia por estos mismos hechos, mientras que un quinto implicado cuenta con una orden de aprehensión vigente y continúa siendo buscado por las autoridades estatales para enfrentar el debido proceso penal.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM