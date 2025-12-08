Violencia en Ciudad Obregón: Se activa Código Rojo por ataque armado en la colonia Nuevo Amanecer

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado domingo 7 de diciembre de 2025 se desató una intensa movilización policiaca por las calles Rama Blanca y Chedraui de la colonia Nuevo Amanecer, ubicada en Ciudad Obregón, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el hecho comenzó luego de que diversos integrantes de la comunidad reportaran fuertes detonaciones de arma de fuego.

De hecho, se presume que una vivienda y un vehículo color guinda fueron rafagueados con múltiples impactos de bala; sin embargo, además de estos daños, no se reportan lesionados ni víctimas mortales. En lo que respecta al domicilio, las mayores afectaciones fueron en la fachada. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas a través de fuentes oficiales.

Ahora bien, en cuanto a los responsables, diversos testigos aseguran que huyeron a bordo de una unidad tipo sedán, pues no se logró su captura a pesar de que elementos de la Secretaría de Marina, Policía Estatal y Policía Municipal realizaron un operativo de búsqueda. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay detenidos ni sospechosos relacionados con este delito.

No hay lesionados

Peritos de la Fiscalía se encargarán del levantamiento de casquillos y del procesamiento de la escena para determinar el tipo y calibre del arma utilizada, mientras continúan las investigaciones para dar con los agresores. En otro asunto, ayer domingo ocurrió una agresión armada en la zona sur de Ciudad Obregón, con más precisión alrededor de las 16:00 horas en la colonia Municipio Libre, sobre la calle Profesora Noemí Montero entre Jalisco y Ruffo E. Vitela.

#CiudadObregón | El alcalde Javier Lamarque destacó que su visita a CDMX dejó avances tras reunirse con CONADE y SAT, abordando temas de Expofest e inversiones para impulsar al municipio como polo de desarrollo uD83DuDDE3? pic.twitter.com/H91V6f87lA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 8, 2025

En este otro caso sí hubo una víctima fatal, identificada como Carlos Emilio, de 36 años de edad, quien aún no tiene justicia, pues los hombres que balearon la vivienda huyeron con rumbo desconocido a bordo de un vehículo tipo sedán. De igual forma, se mencionó que había otro lesionado que fue trasladado a un hospital, pero este dato no ha sido confirmado por las autoridades competentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui