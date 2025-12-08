Violencia en Ciudad Obregón: Sorprenden a 'El Lalo' y lo asesinan a balazos en la colonia Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este lunes 8 de diciembre de 2025, la violencia se hizo presente de nueva cuenta en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, en donde se reportó la ejecución a balazos de una persona del sexo masculino en calles de la colonia Sonora, ubicada al sur de la localidad. Los primeros reportes señalan que el hoy occiso fue interceptado por sus agresores en plena vía pública, por lo que su cuerpo quedó tirado sobre el pavimento.

De acuerdo con los primeros informes del violento hecho, el ataque armado se registró en el cruce de las calles Aureliano García y Coahuila, en donde sujetos armados sorprendieron a la víctima mortal y le dispararon de forma directa hasta privarlo de la vida, para posteriormente emprender la huida del lugar con rumbo desconocido. Vecinos del sector solicitaron apoyo de las autoridades y cuerpos de auxilio a través de las líneas de emergencias del 9-1-1.

Elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron al sitio, en donde confirmaron la presencia de una persona herida con proyectil de arma de fuego, por lo que solicitaron apoyo a Cruz Roja Mexicana. Paramédicos de la benemérita institución valoraron al sujeto y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El área quedó acordonada con cinta amarilla para preservar la escena y se cubrió el cuerpo con una sábana azul.

Se registra una ejecución a balazos en la colonia Sonora, al sur de Ciudad Obregón.

Efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN) resguardaron el perímetro, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de los trabajos de campo, así como de las primeras investigaciones de este homicidio. Extraoficialmente se dijo que el fallecido respondía al nombre de Eduardo 'N.', mejor conocido como 'El Lalo', aunque no se tiene información sobre sus datos generales.

Una vez que concluyeron las pesquisas en la zona y se recogieron los indicios balísticos que quedaron tirados en la calle, el cadáver fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley y estará a la espera de ser identificado oficialmente por sus familiares. Se espera que las próximas horas, las autoridades municipales brinden mayores detalles acerca de esta nueva ejecución.

El hoy occiso fue identificado de forma extraoficial como Eduardo 'N.'.

Fuente: Tribuna del Yaqui