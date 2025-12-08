Violencia familiar en Nogales: Detienen a hombre por golpear a su hermana y amenazar a su padre

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado durante el transcurso del domingo 7 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Municipal ejecutaron la detención de un masculino de 21 años de edad, identificado como Erick 'N.', por un caso de violencia familiar en la colonia Altamira, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora. Según el reporte oficial de las autoridades locales, el detenido es acusado de cometer agresiones físicas contra su hermana y amenazas verbales contra su propio padre.

De acuerdo con un informe de Seguridad Pública Municipal, el hecho se suscitó a las 16:49 horas aproximadamente, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) recibió una denuncia sobre la presencia de hombre agresivo en un entorno familiar. Los agentes municipales se trasladaron a una vivienda del citado sector, en donde se entrevistaron con un hermano del presunto agresor, cuya identidad se desconoce.

El familiar del joven detalló que su hermano se encontraba violento dentro de la propiedad y, desde el exterior, los oficiales lograron escuchar amenazas de un hombre contra otra persona. Una vez que se recibió el permiso, los uniformados ingresaron al domicilio, en donde pudieron constatar que el sujeto estaba insultando a su progenitor y también que presentaba un comportamiento violento, por lo que procedieron a asegurar al veinteañero.

El detenido fue identificado como Erick 'N.', de 21 años de edad.

Por su parte, la hermana dijo que la agresión se derivó de una discusión relacionada con pertenencias personales y fue en ese momento que Erick 'N.' la golpeó en el rostro. La víctima fue presentada ante el médico de guardia, quien determinó que presentaba lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida. El caso fue notificado al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que el responsable fuera puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

En otro caso similar registrado en Nogales, una mujer identificada como Adriana, de 35 años de edad, fue víctima de una agresión física en la colonia Misión de Anza cuando sostuvo un desencuentro con un adolescente de 15 años. Posteriormente, la madre del menor salió de su domicilio, comenzó a incitarla para pelear y fue en ese momento que el joven le propinó dos golpes en el rostro. La fémina no requirió atención médica y ya se investiga el caso.

