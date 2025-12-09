Arrestan a dos sujetos acusados de abusar de menores de edad en Vícam y Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Dos hombres fueron detenidos y procesados por delitos de índole sexual en perjuicio de menores de edad. En dos audiencias diferentes, los jueces de control dictaron auto de vinculación a proceso contra de Nicolás 'N' y José Guillermo 'N', tras evaluar las evidencias presentadas por el Ministerio Público en los municipios de Guaymas y Cajeme, respectivamente, reveló la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

El primer caso procesado se ubica en la comunidad de Vícam, perteneciente al municipio de Guaymas. Según la carpeta de investigación, el imputado, Nicolás 'N', enfrenta cargos por abuso. Los hechos materia de la acusación ocurrieron el 28 de marzo de 2024. La investigación establece que el imputado se encontraba al cuidado de la víctima en un domicilio, situación de confianza que presuntamente aprovechó para ejecutar actos lascivos.

Asimismo, se documentaron acciones de intimidación por parte del acusado con el objetivo de asegurar el silencio de la menor. Ante los argumentos presentados, el juez determinó imponer la prisión preventiva como medida cautelar para garantizar la seguridad de la víctima y el desarrollo del proceso. Simultáneamente, en el municipio de Cajeme, las autoridades ejecutaron una orden de aprehensión contra José Guillermo 'N', de 32 años de edad.

En este caso, se le imputa el delito de abuso agravado por los hechos suscitados durante el mes de abril en una vivienda de la colonia El Rodeo, en Ciudad Obregón. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía de Sonora expuso los antecedentes de la investigación, logrando que la autoridad judicial validara la detención y resolviera la vinculación a proceso, ordenando también prisión preventiva justificada dada la gravedad de los cargos.

Se integraron a las carpetas de investigación dictámenes periciales y entrevistas realizadas bajo protocolos de atención infantil. Estos procedimientos permitieron identificar indicadores claros de afectación emocional en las víctimas y obtener testimonios sin someter a los menores a procesos de revictimización, cumpliendo así con los estándares de protección a la infancia. La Fiscalía estatal mantiene abiertas ambas indagatorias para el cierre de la investigación complementaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora