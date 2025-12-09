Ataque armado deja un muerto y un herido al poniente de Culiacán; iban a bordo de un vehículo

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este martes 9 de diciembre de 2025, un hombre fue ejecutado y otro más resultó lesionado durante un ataque a balazos registrado sobre uno de los principales bulevares del fraccionamiento Terranova, ubicado al poniente de Culiacán, Sinaloa. Los afectos se desplazaban a bordo de una camioneta Volkswagen Saveiro, de color gris y modelo reciente, al momento en el que fueron atacados por gatilleros desconocidos.

Según datos proporcionados por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso fue identificado como Jorge Abel 'N.', de 52 años de edad, quien tenía domicilio en la comunidad de Las Bebelamas, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato. Asimismo, trascendió que se dedicaba a las labores de la construcción, mientras que el herido fue identificado como Juan de Dios 'N.', el conductor de la unidad.

El llamado al servicio de emergencia 911 se registró minutos antes de las 8:30 de la mañana de este martes, cuando los vecinos del sector dieron aviso a las autoridades sobre una balacera en la esquina del bulevar Flor de Liz y De las Torres del fraccionamiento Terranova, por lo que personal de la Secretaría de Marina Armada de México se trasladó al sitio para atender la denuncia", explicó el medio anteriormente citado.

uD83DuDE94uD83DuDEA8| Ejecutan a balazos a un hombre que viajaba a bordo de un vehículo volkswagen color plata de modelo reciente sobre el Bulevar de las Torres en el sector Terranova al poniente de #Culiacán. En el hecho hay otra persona herida. pic.twitter.com/PnOW2NZEgy — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 9, 2025

En el sitio se localizaron varios casquillos de arma corta calibre 38 Súper sobre el pavimento y a un costado del vehículo siniestrado, el cual presentó impactos de bala. El área quedó acordonada con cinta amarilla para preservar la escena del crimen y se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Paramédicos de Protección Civil del Estado confirmaron el deceso de Jorge Abel 'N.' y trasladaron a su acompañante a un hospital.

Peritos y agentes de investigación, adscritos a la Fiscalía de Sinaloa, realizaron los trabajos de campo y las diligencias correspondientes del violento hecho. El cadáver, mismo que presentaba heridas de proyectil de arma de fuego en el cráneo, cuello y en otras partes de la superficie corporal, fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y luego será entregado a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui