BALACERA en Ciudad Obregón: Padre e hijo que trabajaban en la colonia Sonora son las VÍCTIMAS

Ciudad de Obregón.- Tras activarse un Código Rojo sobre la calle Jacinto López, entre la 400 y Vicente Padilla, en la colonia Sonora, Ciudad Obregón volvió a ser víctima de la delincuencia, ya que en los últimos días los ataques armados han estado a la orden del día. En esta ocasión, la mala fortuna alcanzó a un padre y a su hijo, quienes mientras trabajaban fueron sorprendidos por sujetos que abrieron fuego en su contra.

Como se informó en TRIBUNA, inicialmente se manejó que existía un parentesco entre las víctimas; sin embargo, ya se verificó que son padre e hijo y se confirmaron sus identidades. De acuerdo con información extraoficial, el progenitor responde al nombre de Gabriel E., de 70 años, mientras que el otro afectado es Fabián E., de 45 años. Cabe destacar que ambos se encuentran luchando por sus vidas en un hospital.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, lo único confirmado es que los responsables de este intento de homicidio no han sido detenidos, aunque diversas corporaciones policiacas ya investigan el caso y se espera que pronto se actualicen los datos. En este medio estaremos al pendiente de las declaraciones de la Fiscalía de Sonora y de la evolución en el estado de salud de los heridos.

Las víctimas se encuentran graves

En otro hecho, la tarde del pasado lunes 8 de diciembre de 2025, precisamente en el mismo sector de la cabecera municipal de Cajeme, por el cruce de las calles Aureliano García y Coahuila, individuos armados sorprendieron a un hombre. Lamentablemente, perdió la vida de manera inmediata y, al igual que en el caso anterior, los agresores huyeron con rumbo desconocido.

En el sitio se contó con la presencia de elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras revisar los signos vitales del afectado determinaron que ya no había nada que hacer. Aunque no se han proporcionado demasiados detalles sobre la víctima, se presume que se llamaba Eduardo 'N.', conocido principalmente bajo el apodo de El Lalo.

Fuente: Tribuna del Yaqui