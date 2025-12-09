Puerto Peñasco, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que, en una reciente resolución judicial, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de un individuo, identificado procesalmente como Carlos C.. Este sujeto fue arrestados recientemente en el municipio de Puerto Peñasco por su presunta responsabilidad en un delito federal relacionado con el transporte de sustancias ilícitas.

Los hechos en cuestión sucedieron durante un operativo de vigilancia y seguridad a la altura del kilómetro 019+000 de la carretera estatal 03, en el tramo Caborca - Puerto Peñasco. De acuerdo con el Informe Policial Homologado integrado en la carpeta de investigación, esta acción fue realizada por elementos de la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante la inspección de un tractocamión conducido por el hoy imputado, las fuerzas de seguridad localizaron y aseguraron un cargamento consistente en 520 litros de una sustancia con las características propias de la metanfetamina. Tras el aseguramiento, tanto el detenido como el vehículo pesado y la sustancia química fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación.

Dicha autoridad se encargó de reunir los datos de prueba necesarios para judicializar el caso. En la audiencia correspondiente, el juez evaluó la evidencia presentada y determinó no solo la vinculación a proceso, sino que también impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, garantizando así la comparecencia del imputado durante el desarrollo del juicio. La FGR reitera que estas acciones forman parte de su compromiso permanente con la legalidad y la seguridad pública.

Asimismo, la institución mantiene abiertos sus canales de comunicación para fomentar la denuncia ciudadana, herramienta clave en la persecución de delitos federales. Se exhorta a la población a reportar cualquier actividad sospechosa de manera presencial en sus oficinas ubicadas en el Bulevar García Morales, kilómetro 9.5, colonia La Manga, en Hermosillo. De igual forma, se reciben denuncias anónimas las 24 horas del día a través de la línea telefónica 6622-89-70-45.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR